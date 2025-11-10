Гуманитарная помощь пенсионерам в Кировоградской области в рамках деятельности хаба «Єднання» направлена ​​на создание безопасных условий и обеспечение базовых потребностей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области реализуется в рамках работы центра "Единение", о чем сообщает Politeka.

Как отмечают на официальной странице Александрийской районной государственной администрации, этот хаб стал центром поддержки для переселенцев из Покровска, вынужденных покинуть дома из-за военных событий.

Проект создан Покровской городской военной администрацией для помощи внутренне перемещенным лицам, ныне проживающим на территории области. Его главная цель – организация консультаций, предоставление информационного сопровождения и распределение ресурсов между людьми, оказавшимися в сложных жизненных условиях.

Представители администрации призывают переселенцев из Покровска заполнить краткую анкету, которая поможет актуализировать персональные данные и определить первоочередные потребности каждой семьи. Форма доступна онлайн, а собранные ответы используются для подготовки заявок в благотворительные организации — как украинские, так и международные. Они направляют ресурсы в помощь людям, пострадавшим в результате боевых действий.

Для тех, кто не имеет возможности воспользоваться интернетом, предусмотрен очный прием. Посетителей принимают с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Сотрудники центра помогают заполнить анкету и предоставляют необходимые консультации, чтобы каждый получил надлежащую поддержку.

Среди граждан, которым в первую очередь назначена поддержка, определены пенсионеры, люди с онкологическими заболеваниями и лица с инвалидностью I и II группы. Эти категории нуждаются не только в материальной поддержке, но и постоянном внимании.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области в рамках деятельности хаба «Єднання» направлена ​​на создание безопасных условий и обеспечение базовых потребностей наиболее пострадавших от последствий войны.

