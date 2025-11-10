Дефицит продуктов в Днепропетровской области стал одной из главных причин повышения цен на свинину, сообщает Politeka.

Уменьшение количества свиней в хозяйствах повлекло за собой нехватку продукции на внутреннем рынке, а это сразу повлияло на стоимость мяса для потребителей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области виден даже на полках супермаркетов. По словам аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 г. цена на свинину выросла на 34%, а если сравнивать с прошлым годом, то почти на 60%.

Основной причиной стала нехватка поголовья. Зимой численность животных сократилась до 4,5 миллионов голов, что привело к дефициту мясных продуктов в Днепропетровской области.

Из-за этого закупочные ценники постоянно растут. В сентябре средняя стоимость живого веса беконных свиней достигала от 98 до 100 гривен за килограмм в зависимости от региона.

Ситуацию отчасти спасает импорт. Только в августе 2025 года в Украину ввезли 4,6 тысяч тонн мяса, что на почти половину больше, чем в июле. Общий объем импорта за 8 месяцев составил 14,9 тысяч тонн.

Это более чем в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем с 2022-го. Аналитики прогнозируют, что к концу года эта цифра может превысить 25 тысяч тонн. Основная часть поставок ожидается во второй половине года.

Падение цен на живец в странах Евросоюза делает европейские рынки привлекательными для закупок украинских компаний, поэтому импорт остается важной альтернативой собственному производству.

