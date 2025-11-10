В Україні зростають ціни на м’ясо, і дефіцит продуктів у Полтавській області лише підсилює цю тенденцію, повідомляє Politeka.

Проблема, яку створює дефіцит продуктів у Полтавській області, вже відчутна для покупців і фермерів. За даними аналітика УКАБ Максима Гопки, з початку 2025 року цінники на свинину підскочили на 34%, а в річному вимірі піднялися на 60%.

Такий різкий стрибок пояснюється скороченням поголів’я. Узимку в країні залишилося лише близько 4,5 мільйона свиней, здебільшого у приватних господарствах. Через це ринок зіткнувся з дефіцитом м’яса, що призвело до підвищення закупівельних цін.

У вересні за кілограм живої ваги беконних свиней фермери отримували від 98 до 100 гривень, залежно від регіону. Зростання вартості продуктів у Полтавській області стимулювало імпорт.

Лише у серпні 2025 року до України завезли 4,6 тисячі тонн м’яса, що майже на половину більше, ніж у липні. Усього за 8 місяців імпорт досяг 14,9 тисячі тонн, що у понад 7 разів перевищує показник минулого року. Це рекорд із 2022 року.

Аналітики прогнозують, що до кінця року країна може закупити понад 25 тисяч тонн свинини. Основна частина постачань очікується у другій половині року. Привабливі ціни на європейських ринках роблять імпорт вигідним для українських компаній, які шукають альтернативні джерела м’ясної сировини.

Попри активне завезення свинини з-за кордону, нестача продукції все одно зберігається. Відновлення галузі йде повільно.

