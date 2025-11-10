В Украине растут цены на мясо и дефицит продуктов в Полтавской области лишь усиливает эту тенденцию, сообщает Politeka.

Проблема, которую создает дефицит продуктов в Полтавской области, уже ощутима для покупателей и фермеров. По данным аналитика УКАБ Максима Гопки, с начала 2025 года ценники на свинину подскочили на 34%, а в годовом исчислении поднялись на 60%.

Такой резкий скачок объясняется сокращением поголовья. Зимой в стране осталось всего около 4,5 миллиона свиней, в основном в частных хозяйствах. Поэтому рынок столкнулся с дефицитом мяса, что привело к повышению закупочных цен.

В сентябре за килограмм живого веса беконных свиней фермеры получали от 98 до 100 гривен в зависимости от региона. Рост стоимости продуктов в Полтавской области стимулировал импорт.

Только в августе 2025 года в Украину завезли 4,6 тысяч тонн мяса, что почти на половину больше, чем в июле. Всего за 8 месяцев импорт достиг 14,9 тысячи тонн, что более чем в 7 раз превышает показатель прошлого года. Это рекорд с 2022 года.

Аналитики прогнозируют, что до конца года страна может закупить более 25 тысяч тонн свинины. Основная часть поставок ожидается во второй половине года. Привлекательные цены на европейских рынках делают импорт выгодным для украинских компаний, ищущих альтернативные источники мясного сырья.

Несмотря на активный завоз свинины из-за границы, нехватка продукции все равно сохраняется. Восстановление отрасли идет медленно.

