Жителів просять готуватися до графіка відключення світла на 11 листопада в Запорізькій області.

Графік відключення світла на 11 листопада в Запорізькій області оприлюднено для жителів сіл Підгірне, Широке та Петропавлівка, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Запоріжжяобленерго.

Роботи заплановані на 11 листопада з 09:00 до 17:00. Під час виконання ремонту можливі тимчасові відключення електроенергії на конкретних вулицях, що дозволяє гарантувати безпечне функціонування обладнання та запобігти аварійним ситуаціям.

У селі Підгірне електропостачання буде призупинене на вул. Миру, включно з будинками №2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 84, 88, 94, 96, 106, 108, 114, 122 та 126. Відключення торкнеться всіх житлових та господарських приміщень на цих адресах.

У селі Широке ремонтні роботи охоплять вул. Лугова (№2, 2/1, 3-19, включно з 11б) та вул. Центральна (№26, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63). Місцевих жителів закликають підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії та, за можливості, перенести важливі справи на інший час.

У селі Петропавлівка світла не буде на вул. Ставкова (будинки 1-6) та вул. Центральна (№1, 3-10, 14-24, 27, 38, 42, 52, 54, 56). Такі знеструмлення допомагають провести комплексну перевірку мереж, заміну пошкоджених елементів та підтримувати стабільність енергопостачання.

За цим графіком відключення світла на 11 листопада в Запорізькій області роботи проводяться з метою профілактики аварій, модернізації обладнання та підвищення надійності електропостачання. Мешканців закликають заздалегідь забезпечити альтернативні джерела освітлення, перевірити роботу побутових приладів та уникати користування електричними пристроями під час планових перерв.

