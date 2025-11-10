График отключения света на 11 ноября в Запорожской области обнародован для жителей сел Подгорное, Широкое и Петропавловка, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Работы запланированы на 11 ноября с 09:00 до 17:00. При выполнении ремонта возможны временные отключения электроэнергии на конкретных улицах, что позволяет гарантировать безопасное функционирование оборудования и предотвратить аварийные ситуации.

В селе Подгорное электроснабжение будет приостановлено на ул. Мира, включая дома №2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 84, 88, 94, 96, 106, 108, 114, 122 и 126. этих адресов.

В селе Широкое ремонтные работы охватят ул. Луговая (№2, 2/1, 3-19, включая 11б) и ул. Центральная (№26, 30, 32, 34, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63). Местные жители призывают подготовиться к временному отсутствию электроэнергии и, по возможности, перенести важные дела на другое время.

В селе Петропавловка света не будет на ул. Ставковая (дома 1-6) и ул. Центральная (№1, 3-10, 14-24, 27, 38, 42, 52, 54, 56). Такие обесточивания помогают провести комплексную проверку сетей, замену поврежденных элементов и поддерживать стабильность энергоснабжения.

По этому графику отключения света на 11 ноября в Запорожской области работы производятся с целью профилактики аварий, модернизации оборудования и повышения надежности электроснабжения. Жителей призывают заранее обеспечить альтернативные источники освещения, проверить работу бытовых приборов и избегать использования электрических устройств во время плановых перерывов.

