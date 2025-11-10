У разі змін графік відключення світла в Полтавській області на 11 листопада буде оновлено на офіційному ресурсі АТ «Полтаваобленерго».

Графік відключення світла в Полтавській області на 11 листопада оприлюднено Чорнухинською територіальною громадою Лубенського району, повідомляє Politeka.

За повідомленням дільниці АТ «Полтаваобленерго», 11 листопада 2025 року заплановані планові роботи на електромережах, у зв’язку з чим можливі тимчасові перерви подачі енергії у низці населених пунктів.

З 08:00 до 16:30 без електропостачання можуть залишитися мешканці таких сіл: Ковалі, Курінька, Мокіївка, Нетратівка, Скибинці, Харсіки, а також частково смт Чорнухи. У селі Ковалі тимчасові відключення торкнуться вулиці Замостянської, зокрема будинків №28–62А. У смт Чорнухи можливі перерви по Рокитянській, будинки 22 і 25.

У селі Курінька з 8:00 до 16:30 електрика буде відсутня на провулку Артюхи, вулицях Новоселівській, Підметянській, Приудайській і Центральній. Аналогічні роботи заплановані у Мокіївці на вулицях Бойка, Новоселівка, Садова, Центр, Центральна та провулку Шкільному. В Нетратівці перерви очікуються на Приудайській і Центральній, а в Скибинцях — на Новоселівській, Село й Хутірській.

У Харсіках тимчасово без енергопостачання залишаться будинки на вулицях Гудимівка, Загора, Полковника Харсіки, Полона і Шевченка. За даними компанії, усі роботи пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання і спрямовані на підвищення стабільності мережі.

Відновлення подачі електроенергії заплановане до 16:30 того ж дня. У разі змін графік відключення світла в Полтавській області на 11 листопада буде оновлено на офіційному ресурсі АТ «Полтаваобленерго».

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Полтавській області: як саме змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на воду в Полтавській області: кому готуватися до рекорно великих цифр у платіжках.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області: хто отримує більші платіжки.