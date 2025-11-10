В случае изменений график отключения света в Полтавской области на 11 ноября будет обновлен на официальном ресурсе АО «Полтаваоблэнерго».

График отключения света в Полтавской области на 11 ноября обнародован Чернухинской территориальной общиной Лубенского района, сообщает Politeka.

По сообщению участка АО « Полтаваоблэнерго », 11 ноября 2025 г. запланированы плановые работы на электросетях, в связи с чем возможны временные перерывы подачи энергии в ряде населенных пунктов.

С 08:00 до 16:30 без электроснабжения могут остаться жители таких сел: Кузнецы, Куренька, Мокеевка, Нетратовка, Скибинцы, Харсики, а также частично пгт Чернухи. В селе Ковали временные отключения коснутся улицы Замостенской, в том числе домов №28-62А. В пгт Чернухи возможны перерывы по Рокитянскому, дома 22 и 25.

В селе Куренькое с 8 до 16:30 электричество будет отсутствовать на переулке Артюхи, улицах Новоселовской, Подметянской, Приудайской и Центральной. Аналогичные работы запланированы в Мокиевке на улицах Бойко, Новоселовка, Садовая, Центр, Центральная и Школьном переулке. В Нетратовке перерывы ожидаются Приудайской и Центральной, а в Скибинцах — Новоселовской, Село и Хуторской.

В Харсиках временно без энергоснабжения останутся дома на улицах Гудымовка, Загора, Полковника Харсики, Полона и Шевченко. По данным компании все работы связаны с техническим обслуживанием оборудования и направлены на повышение стабильности сети.

Возобновление подачи электроэнергии запланировано к 16:30 того же дня. В случае изменений график отключения света в Полтавской области на 11 ноября будет обновлен на официальном ресурсе АО « Полтаваоблэнерго ».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.