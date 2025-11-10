График отключения света в Киевской области на 11 ноября обнародовали энергетики компании "ДТЭК Киевские региональные электросети", сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет ДТЭК «Киевские региональные электросети».
Плановые работы будут продолжаться в нескольких общинах региона, в частности, в Рокитнянской и Бучанской.
Согласно сообщению ДТЭК, отключение электроэнергии запланировано на проведение технических мероприятий, направленных на повышение надежности энергоснабжения и предупреждение возможных аварий.
В Ракитнянском поселковом обществе свет будет отсутствовать с 08:30 до 18:30 на улицах Виноградная, Вокзальная, Набережная и Красная Сечь.
В Бучанской общине профилактические работы состоятся с 09:00 до 18:00 . Временные обесточивания возможны на улицах Вокзальная, Защитников Украины, Лесной, Сергее Мазине, Мельниковской и Николае Носове.
Специалисты отмечают, что плановые мероприятия помогут улучшить качество электроснабжения и предотвратить перебои в пиковые периоды, особенно накануне осенне-зимнего сезона.
Местных жителей призывают заранее спланировать использование бытовых приборов и с пониманием отнестись к временным неудобствам. График отключения света в Киевской области на 11 ноября опубликован на официальном сайте компании и местных органов власти.
Украинцам подчеркивают, что своевременное проведение профилактических работ позволяет избежать масштабных отключений в будущем и гарантирует стабильную поставку электроэнергии жителям области даже в период сильных пиковых нагрузок.
