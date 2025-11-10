C 10 ноября начал действовать новый график движения поездов в Харьковской области, сообщает Politeka.

Как проинформировали в официальном Телеграмм-канале АО "Укрзалізниця", новый график движения поездов в Харьковской области означает, что часть рейсов меняет время отправления, а некоторые будут временно не курсировать.

Пассажирам советуют внимательно проверять расписание перед поездками во избежание недоразумений.

Новый график движения поездов в Харьковской области предусматривает обновление по нескольким направлениям. В частности, изменено время отправки пассажирских составов, курсирующих между Мерчиком и Люботином.

№6158 Мерчик – Люботин будет отправляться в 21:21 и прибывать в 22:05 вместо 20:50 и 21:22 соответственно. Уже с 4 декабря этот рейс вернется ко времени, приближенному к обычному 20:59 и 21:31.

В то же время рейс №6222 Мерчик – Люботин теперь будет отправляться позже в 09:40 и доезжать до конечной в 10:15 вместо 09:13 – 09:40.

Вместе с тем, в пределах региона будут временно не курсировать несколько пассажирских составов. С 10 ноября приостановилось курсирование №6052/6051 Тростянец-Смородино – Ахтырка, №6051/6052 Ахтырка – Сумы, №6893 Сумы – Вер. Завод.

А также №6894 Вер. Завод – Тростянец-Смородино, №6888 Сумы – Лебединская, №6887 Лебединская – Сумы, №6890 Сумы – Лебединская, №6889 Лебединская – Ворожба, №6262 Боромля – Люботин, №6261 Люботин – Боромля, №6058 Ахтырка – Боромля.

Начиная с 12 ноября, временно не будут ездить и №6009 Тростянец-Смородино – Ворожба, №6014 Ворожба – Сумы, №6013 Сумы – Ворожба, №6010 Ворожба – Кириковка, №6012 Ворожба – Тростянец-Смородино, №689. Завод - заставки на рабочий стол, №6892 Вер. Завод – Тростянец-Смородино, №6054/6053 Тростянец-Смородино – Ахтырка и №6056/6055 Ахтырка – Тростянец-Смородино.

