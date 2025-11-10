Основним напрямом діяльності «Їжі Харків’янам» є регулярна видача безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Триває гуманітарна програма від громадської організації «Їжа Харків’янам», у межах якої можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.



Ініціатива реалізується безперервно, у тісній співпраці з місцевими органами соціального захисту. Діяльність організації охоплює широку групу громадян — внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку, пенсіонерів, малозабезпечені сім’ї, а також багатодітних батьків. Завдяки злагодженій роботі команди, сотні харків’ян щомісяця отримують реальну допомогу у вигляді продовольчих наборів та товарів першої необхідності.

Основним напрямом діяльності «Їжі Харків’янам» є регулярна видача безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

До складу кожного пакунка входять продукти тривалого зберігання — крупи, макаронні вироби, цукор, чай, олія, консерви, а також засоби особистої гігієни та інші необхідні товари побутового вжитку. Таким чином, допомога не лише забезпечує харчові потреби, а й сприяє покращенню якості життя переселенців і пенсіонерів у складних умовах.

Щоб отримати гуманітарну підтримку, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію. Заявки приймаються виключно через офіційні ресурси організації — сторінки у соціальних мережах або на головному вебсайті проєкту. Після заповнення анкети кожен заявник отримує повідомлення з точною датою, часом та адресою, за якою можна прийти особисто для отримання допомоги.

Роздача продуктових наборів здійснюється лише офлайн — без доставки поштою або кур’єром. Для отримання пакунка заявник повинен пред’явити оригінали документів, що підтверджують його особу. Якщо людина не може прибути самостійно, отримати допомогу дозволяється довіреній особі, яка має письмове підтвердження повноважень.

Представники громадської організації зазначають, що умови участі у програмі можуть змінюватися залежно від кількості заявок, обсягів фінансування чи наявності гуманітарних ресурсів. Всі актуальні повідомлення про дати, графік видачі та інші важливі оновлення публікуються у Телеграм-каналі проєкту.

Метою ініціативи «Їжа Харків’янам» залишається стабільна підтримка людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, забезпечення їх необхідними продуктами та створення умов для гідного життя навіть у періоди невизначеності.

