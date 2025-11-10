Основным направлением деятельности «Їжі Харків’янам» является регулярная выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Продолжается гуманитарная программа от общественной организации «Їжа Харків’янам», в рамках которой можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в официальных сообщениях организации, реализующей социальный проект постоянного действия.



Инициатива реализуется непрерывно в тесном сотрудничестве с местными органами социальной защиты. Деятельность организации охватывает широкую группу граждан — внутренне перемещенных лиц, пожилых людей, пенсионеров, малообеспеченные семьи, а также многодетных родителей. Благодаря слаженной работе команды сотни харьковчан ежемесячно получают реальную помощь в виде продовольственных наборов и товаров первой необходимости.

В состав каждого пакета входят продукты длительного хранения — крупы, макаронные изделия, сахар, чай, растительное масло, консервы, а также средства личной гигиены и другие необходимые товары бытового потребления. Таким образом, помощь не только обеспечивает потребности в пище, но и способствует улучшению качества жизни переселенцев и пенсионеров в сложных условиях.

Чтобы получить гуманитарную поддержку, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию. Заявки принимаются исключительно через официальные ресурсы организации – страницы в социальных сетях или на главном вебсайте проекта. После заполнения анкеты каждый заявитель получает уведомление с точной датой, временем и адресом, по которому можно прийти лично для получения помощи.

Раздача продуктовых наборов осуществляется только в автономном режиме — без доставки по почте или курьером. Для получения пакета заявитель должен предъявить подлинники документов, подтверждающих его личность. Если человек не может прибыть самостоятельно, получить помощь разрешается доверенному лицу, имеющему письменное подтверждение полномочий.

Представители общественной организации отмечают, что условия участия в программе могут изменяться в зависимости от количества заявок, объемов финансирования или гуманитарных ресурсов. Все актуальные сообщения о датах, графике выдачи и другие важные обновления публикуются в Телеграмм-канале проекта.

Целью инициативы «Їжа Харків’янам» остается стабильная поддержка людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечение их необходимыми продуктами и создание условий для достойной жизни даже в периоды неопределенности.

