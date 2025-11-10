График отключения воды на 11 ноября в Харьковской области вынуждает многих местных сталкиваться с бытовыми неудобствами.

График отключения воды на 11 ноября в Харьковской области был введен из-за перебоев с электроснабжением, сообщает Politeka.

Согласно информации из официального Телеграмм-канала начальника Дергачевского городского совета, насосные станции будут работать в определенные часы, чтобы жители могли получить воду и подготовить запасы заранее.

По графику отключения на 11 ноября в Харьковской области водоснабжение в многоквартирных домах Дергачев будет осуществляться по резервному режиму, введенному коммунальным предприятием «Дергачикоммунсервис».

Насосы будут подавать воду с 7:00 до 9:00, затем с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00 каждый день, пока ситуация в энергосистеме не стабилизируется.

Для жителей многоэтажек этот резервный режим означает, что необходимо планировать самые нужные домашние нужды в определенные часы.

В то же время владельцам частного сектора рекомендуют пользоваться общественными колодцами и другими источниками общего пользования, чтобы обеспечить себя водой.

Городской голова отметил, что график отключения воды на 11 ноября в Харьковской области был введен именно для того, чтобы избежать аварий и обеспечить равномерное водоснабжение для всех районов города.

Насосы будут работать в стабильном ритме, но ограничения будут продолжаться до полного восстановления энергосистемы.

