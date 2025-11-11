Причиною введення графіка відключення світла в Дніпрі на 12 листопада є планове технічне обслуговування та заміна обладнання на електромережах міста.

У Дніпрі 12 листопада запланований графік відключення світла для мешканців окремих вулиць через проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Цей графік охоплює центральні та житлові райони міста, інформує ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

Електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00 за адресами: вул. Бутакова (2, 3, 6, 12, 17А, 21), вул. Веселки (1, 36, 36А, 40), Данила Самойловича (20, 24, 26, 27, 32, 36, 40, 42, 48, 54), Дивізіонна (92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133, 135, 137, 141-149 непарні, 157).

Також тимчасові перерви у той самий час у подачі електроенергії торкнуться вул. Павлова (1, 4, 12), Солом’янська (92), провулку В’ячеслава Тютіна (21), вул. Мечникова (8), Проліскова (3, 4, 6, 9-11, 15-18, 21-23, 44, 58), Інженерна (2, 2А, 2Б, 2Д, 4А), вул. Квартальна (29А) та проспекту Богдана Хмельницького (113, 118Д, 118К, 119, 121, 123, 127).

Причиною введення графіка відключення світла в Дніпрі на 12 листопада є планове технічне обслуговування та заміна обладнання на електромережах міста. Мешканців закликають врахувати перерви при плануванні робочого дня та підготувати необхідні резервні джерела електроживлення.

Під час відключень мешканці рекомендують заздалегідь зарядити мобільні пристрої та підготувати ліхтарі або інші джерела світла.

Енергетики попереджають, що відновлення електропостачання може зайняти додатковий час у разі непередбачених обставин або аварій.

Радимо громадянам повідомляти про будь-які проблеми або несправності у мережі за телефоном диспетчерської служби, щоб оперативно усунути порушення.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.