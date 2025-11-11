Жителів просять врахувати ці обмеження руху транспорту у Львівській області при плануванні поїздок у ранкові години.

У середу, 12 листопада, обмеження руху транспорту у Львівській області тимчасово діятиме на частині траси Львів – Рава-Руська, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Львівській міській раді.

На території села Великий Дорошів укладатимуть другий шар асфальту, що призведе до закриття заїзду та виїзду для приватних автомобілів.

Зокрема, з 8:30 до 11:30 рух до Зашкова, Завадова та Зарудців буде тимчасово заблокований. Міські автобуси №58 (вул. Під Дубом – с. Завадів) та №59 (вул. Під Дубом – с. Зарудці) курсуватимуть за звичними маршрутами, але можливі затримки до 15 хвилин.

Місцева влада просить жителів врахувати ці обмеження руху транспорту у Львівській області при плануванні поїздок у ранкові години та заздалегідь продумати альтернативні маршрути.

Ремонтні роботи покликані підвищити безпеку та комфорт водіїв на міжнародній трасі, а тимчасові незручності є необхідною умовою для оновлення дорожнього покриття.

Крім того, на два місяці перекрили рух у Волі Гомулецькій на Львівщині. Ділянку довжиною 2,3 км закрили для автотранспорту та іншого рухомого складу до 30 грудня 2025 року через масштабний капітальний ремонт.

За інформацією Шевченківської районної адміністрації, перекриття стосується ділянки від межі селища Брюховичі до місцевої церкви. Раніше вулиця не мала твердого покриття: проїжджа частина представлена пошкодженим щебенем або ґрунтом з численними ямами, коліями та нерівностями. Узбіччя залишаються неукріпленими, дорожній профіль порушений, а водовідведення та тротуари відсутні.

