Жителей просят учесть эти ограничения движения транспорта во Львовской области при планировании поездок в утренние часы.

В среду, 12 ноября, ограничение движения транспорта во Львовской области будет временно действовать на части трассы Львов – Рава-Русская, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют во Львовском городском совете.

На территории села Большой Дороши будут укладывать второй слой асфальта, что приведет к закрытию заезда и выезда для частных автомобилей.

В частности, с 8:30 до 11:30 движение в Зашков, Завадов и Зарудцев будет временно заблокировано. Городские автобусы №58 (ул. Под Дубом – с. Завадов) и №59 (ул. Под Дубом – с. Зарудцы) будут курсировать по привычным маршрутам, но возможны задержки до 15 минут.

Местные власти просят жителей учесть эти ограничения движения транспорта во Львовской области при планировании поездок в утренние часы и заранее продумать альтернативные маршруты.

Ремонтные работы призваны повысить безопасность и комфорт водителей на международной трассе, а временные неудобства являются необходимым условием обновления дорожного покрытия.

Кроме того, на два месяца перекрыли движение в Воле Гомулецкой во Львовской области. Участок протяженностью 2,3 км закрыли для автотранспорта и другого подвижного состава до 30 декабря 2025 из-за масштабного капитального ремонта.

По информации Шевченковской районной администрации, перекрытие касается участка от границы поселка Брюховичи до местной церкви. Раньше улица не имела твердого покрытия: проезжая часть представлена ​​поврежденным щебнем или грунтом с многочисленными ямами, путями и неровностями. Оба остаются неукрепленными, дорожный профиль нарушен, а водоотвод и тротуары отсутствуют.

