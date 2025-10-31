Місцевим жителям радять враховувати новий графік руху транспорту у Львівській області при плануванні своїх поїздок.

Новий графік руху транспорту у Львівській області стосується одного з міст, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Трускавецької міської ради, новий графік руху транспорту у Львівській області набуде чинності вже 1 листопада, коли українці традиційно відзначають День Всіх Святих.

У цей день тисячі людей вирушають до могил своїх рідних, тому міська влада Трускавця вирішила організувати додаткові рейси до міського кладовища в урочищі Помярки, що поблизу Станилі.

Автобуси відправлятимуться від міської ради 1 листопада о 13:00, 15:00, 15:30, 16:00 і 16:30. У зворотному напрямку, з кладовища, рейси заплановані на 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 та 17:30.

Наступного дня, 2 листопада, автобуси курсуватимуть рідше. Від міськради виїзд о 14:00, а повернення з кладовища о 15:10. Влада міста закликає мешканців планувати свої поїздки завчасно, щоб уникнути великих черг і скупчення людей.

Крім цих змін, новий графік руху транспорту у Львівській області передбачає тимчасові обмеження у самому Львові. Починаючи з 27 жовтня, на тиждень перекрили залізничний переїзд на вулиці Пластовій.

Причина полягає у ремонті колії та дорожнього покриття. Директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Оксана Пригода зазначила, що фахівці Укрзалізниці працюватимуть у посиленому режимі, аби якомога швидше завершити ремонт.

Вона наголосила, що об’їзд легкових автомобілів буде організовано через вулиці Польова, Старознесенська та Богданівська в обох напрямках. Вантажівкам заввишки понад 2,3 метра курсування через Старознесенську заборонять, тому їх скерують на кільцеву дорогу.

