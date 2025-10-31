Местным жителям советуют учитывать новый график движения транспорта во Львовской области при планировании своих поездок.

Новый график движения транспорта во Львовской области относится к одному из городов, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Трускавецкого городского совета, новый график движения транспорта во Львовской области вступит в силу уже 1 ноября, когда украинцы традиционно отмечают День Всех Святых.

В этот день тысячи людей отправляются в могилы своих родных, поэтому городские власти Трускавца решили организовать дополнительные рейсы к городскому кладбищу в урочище Померки, близ Станили.

Автобусы будут отправляться от городского совета 1 ноября в 13:00, 15:00, 15:30, 16:00 и 16:30. В обратном направлении, с кладбища, рейсы запланированы на 14:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30.

На следующий день, 2 ноября, автобусы будут курсировать реже. От горсовета выезд в 14:00, а возвращение с кладбища в 15:10. Власти города призывают жителей планировать свои поездки раньше времени, чтобы избежать больших очередей и скопления людей.

Кроме этих изменений новый график движения транспорта во Львовской области предусматривает временные ограничения в самом Львове. Начиная с 27 октября, на неделю перекрыли железнодорожный переезд по улице Пластовой.

Причина заключается в ремонте пути и дорожного покрытия. Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Оксана Пригода отметила, что специалисты Укрзализныци будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно скорее завершить ремонт.

Она подчеркнула, что объезд легковых автомобилей будет организован через улицы Полевая, Старознесенская и Богдановская в обоих направлениях. Грузовикам высотой более 2,3 метров курсирования через Старознесенскую запретят, поэтому их направят на кольцевую дорогу.

