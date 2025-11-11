Подорожчання продуктів у Дніпрі продовжує впливати на споживчий ринок міста, особливо у сегменті бакалії, молочних товарів та овочів, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям надає портал Мінфін.

Середній кілограм гречки наразі коштує 41,97 грн, при цьому розцінки у мережах значно різняться: від 34,90 в Auchan до 54,80 у Megamarket. У порівнянні з жовтнем середня вартість піднялася на 1,02 гривню, що відображає помірне зростання за останній місяць.

Молочні продукти демонструють стабільне, але помітне здорожчання. Масло «Яготинське» 73% (200 г) у різних мережах продають у діапазоні 114–116 грн. Середня ціна за місяць зросла на 2,08. Аналітики відзначають, що на вартість вплинули збільшення цін на сировину, транспортування та витрати на зберігання.

Сегмент овочів показує найбільшу волатильність. Кілограм огірків у середньому коштує 121,05 гривню, але у Novus вони продаються по 159, а в Metro — за 83,10. Порівняно з жовтнем, подорожчання становить понад 38 гривень, що свідчить про сезонні коливання та нерівномірний попит у різних торговельних мережах.

Основними чинниками підвищення цін залишаються сезонність, коливання закупівельних цін у постачальників та підвищені витрати на логістику. Подорожчання продуктів у Дніпрі безпосередньо відчувають споживачі, змушені планувати покупки більш економно.

Крім того, у Дніпрі також стало відомо про подорожчання продукції. Зокрема, гречка (1 кг) наразі продається за середньою вартістю 41,72 гривні. У мережі Auchan цінник становить 34,90, у Megamarket — 52,20, у Metro — 39,90, а у Novus — 39,89.

