Подорожание продуктов в Днепре продолжает оказывать влияние на потребительский рынок города, особенно в сегменте бакалеи, молочных товаров и овощей, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

Средний килограмм гречки стоит 41,97 грн, при этом расценки в сетях значительно отличаются: от 34,90 в Auchan до 54,80 в Megamarket. По сравнению с октябрем средняя стоимость поднялась на 1,02 гривны, что отражает умеренный рост за последний месяц.

Молочные продукты демонстрируют стабильное, но заметное удорожание. Масло «Яготинское» 73% (200 г) в разных сетях продается в диапазоне 114–116 грн. Средняя цена за месяц выросла на 2,08. Аналитики отмечают, что на стоимость повлияли рост цен на сырье, транспортировку и расходы на хранение.

Сегмент овощей показывает наибольшую волатильность. Килограмм огурцов в среднем стоит 121,05 гривны, но у Novus они продаются по 159, а в Metro – за 83,10. По сравнению с октябрем подорожание составляет более 38 гривен, что свидетельствует о сезонных колебаниях и неравномерном спросе в различных торговых сетях.

Основными факторами повышения цен остаются сезонность, колебания закупочных цен у поставщиков и повышенные затраты на логистику. Удорожание продуктов в Днепре напрямую испытывают потребители, вынужденные планировать покупки более экономно.

Кроме того, в Днепре стало известно о подорожании продукции. В частности, гречка (1 кг) продается по средней стоимости 41,72 гривны. В сети Auchan ценник составляет 34,90, у Megamarket – 52,20, у Metro – 39,90, а у Novus – 39,89.

