В Одеській області на 12 листопада запланований графік відключення світла в Одеській області, повідомляє Politeka.

Інфориацію про це надає Кілійська громада та Окнянська селищна рада.

Графік передбачає проведення профілактичних та ремонтних робіт у мережах, щоб забезпечити стабільну роботу електропостачання та уникнути аварій.

У Кілійській громаді електрика не буде подаватися з 08:00 до 19:00 у селі Шевченкове (вулиці Затишна, Консервна, О. Дубового, 8-го Березня, Виноградна, Дружби, І. Франка, Ізмаїльська, Київська, Одеська, Садова, Татарбунарська, Т. Шевченка, Лесі Українки, Шевченка, провулок Востанія) та у селі Помазани на вул. Виноградна.

У межах Окнянської громади відключення триватиме з 08:00 до 19:00 у селі Федорівка (вулиці Дачна та Мисливська) та Унтилівка (вулиці Унтилівка та Шевченка).

У с. Чорна та Дігори електропостачання буде призупинено до 17:00 за адресами: Чорна — вул. Зелена, Сонячна, Чорна, Юрія Пласкаря, Ярослава Мудрого; Дігори — вул. Дігори, Озерна, Радісна.

У с. Сагайдак, Топали та Гавиноси плануються знеструмлення з 08:00 до 17:00, охоплюючи вул. Вінницька, Джерельна, Калинівська, Радужна, Сонячна, Тополі, Тростянецька, Центральна, Вечірня, Водопровідна, Лугова, Молодіжна, Озерна, Паркова, Садова, Соснова, Стара Водопровідна, Шкільна.

Селища Новий Орач, Одаї та Окни відчують відключення з 08:00 до 19:00 на вулицях Грушевського, Перемоги, Яблунева, Лесі Українки, Героїв України, а в селі Новосамарка — на Диканька, Молдованка, Самарська, Софінталь; в Іванівці — Виноградна, Вишнева, Лісна, Лісова; в Олександрівці — Польова, Садова.

Жителям рекомендують підготуватися до графіка відключення світла в Одеській області на 12 листопада, використовувати альтернативні джерела освітлення та слідкувати за оновленнями на офіційному сайті ДТЕК.

