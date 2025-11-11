Експерти відзначають, що зростання розцінок на молочні товари, крупи та овочі відображає загальну тенденцію подорожчання продуктів у Київській області.

Подорожчання продуктів у Київській області зафіксовано протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що середні ціни на основні товари харчування демонструють поступове зростання.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) наразі коштує в середньому 54,06 грн. Найдешевше продукт пропонують у Megamarket — 50,40, а найдорожче — у Metro за 57,72. У порівнянні з жовтнем середня вартість зросла на 0,50 за місяць.

Крупи також стали дорожчими. Манка Хуторок (800 г) торгується від 34,56 грн у Metro до 40,00 у Megamarket, середня ціна піднялася до 37,68, що на 0,69 вище показників жовтня.

Серед овочів найбільше здорожчали огірки гладкі (1 кг). Вартість коливається від 51,80 грн в Auchan до 138,00 у Megamarket. Середня ціна за місяць збільшилася на 39,30, що робить овочі одним із лідерів подорожчання.

Експерти відзначають, що зростання розцінок на молочні товари, крупи та овочі відображає загальну тенденцію подорожчання продуктів у Київській області. Мешканцям радять планувати покупки та порівнювати пропозиції різних магазинів, щоб зменшити витрати.

Крім того, українцям повідомляли про дефіцит продукції на Київщині. Найбільше зміни помітні у сегменті фруктів. Зокрема, врожай груш постраждав через травневі морози. Відповідно, нестача торкнулася не тільки споживачів, а й фермерів, які зазнали значних втрат через погодні аномалії.

Як свідчать дані аналітиків, закупівельна вартість на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм, що одразу відобразилося на роздрібних цінниках у магазинах.

