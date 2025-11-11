Подорожчання продуктів у Київській області зафіксовано протягом останнього місяця, повідомляє Politeka.

Аналітики зазначають, що середні ціни на основні товари харчування демонструють поступове зростання.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) наразі коштує в середньому 54,06 грн. Найдешевше продукт пропонують у Megamarket — 50,40, а найдорожче — у Metro за 57,72. У порівнянні з жовтнем середня вартість зросла на 0,50 за місяць.

Крупи також стали дорожчими. Манка Хуторок (800 г) торгується від 34,56 грн у Metro до 40,00 у Megamarket, середня ціна піднялася до 37,68, що на 0,69 вище показників жовтня.

Серед овочів найбільше здорожчали огірки гладкі (1 кг). Вартість коливається від 51,80 грн в Auchan до 138,00 у Megamarket. Середня ціна за місяць збільшилася на 39,30, що робить овочі одним із лідерів подорожчання.

магазин

Експерти відзначають, що зростання розцінок на молочні товари, крупи та овочі відображає загальну тенденцію подорожчання продуктів у Київській області. Мешканцям радять планувати покупки та порівнювати пропозиції різних магазинів, щоб зменшити витрати.

Крім того, українцям повідомляли про дефіцит продукції на Київщині. Найбільше зміни помітні у сегменті фруктів. Зокрема, врожай груш постраждав через травневі морози. Відповідно, нестача торкнулася не тільки споживачів, а й фермерів, які зазнали значних втрат через погодні аномалії.

Як свідчать дані аналітиків, закупівельна вартість на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм, що одразу відобразилося на роздрібних цінниках у магазинах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: оформити спеціальну виплату можна кількома способами

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: частині переселенців скасують виплати на проживання, перелік випадків.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Київській області: стали відомі нові ціни.