Тривалість надання грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області зазвичай становить три місяці.

Уряд ухвалив рішення, яке розширює можливості для отримання додаткової грошової допомоги пенсіонерами Харківської області за підтримки міжнародних партнерів, повідомляє видання Politeka.net.

Програма реалізується у співпраці між Міністерством соціальної політики, Міністерством цифрової трансформації України та Програмою розвитку ООН за фінансування міжнародних донорів.

Її головна мета — надати матеріальну підтримку громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України, та допомогти найвразливішим категоріям населення впоратися з фінансовими труднощами.

Отримати грошову допомогу в межах цієї програми у Харківській області можуть:

внутрішньо переміщені особи;

пенсіонери;

багатодітні родини;

люди з інвалідністю;

мешканці прифронтових і деокупованих територій;

особи, які втратили житло через бойові дії.

Особливу увагу під час відбору отримувачів приділяють найуразливішим групам населення. До них належать малозабезпечені родини, самотні літні люди, жінки, які самостійно виховують дітей, а також сім’ї, що мають дітей з інвалідністю.

Тривалість надання грошової допомоги у Харківській області зазвичай становить три місяці, проте за необхідності виплати можуть бути продовжені ще на три місяці, тобто загальний період підтримки може досягати до шести місяців. Кошти перераховуються безпосередньо на банківські рахунки отримувачів, або, за потреби, можуть бути виплачені через відділення «Укрпошти».

Щоб зареєструватися на участь у програмі, громадянам слід уважно стежити за оголошеннями міжнародних і благодійних організацій. Інформація про відкриття реєстрації публікується на їхніх офіційних сторінках у соціальних мережах, зокрема на Facebook, або на офіційних вебсайтах. У деяких випадках подання заявок здійснюється онлайн через електронні форми, в інших — в офлайн-форматі через спеціальні пункти прийому.

Водночас фахівці наголошують, що жодна офіційна міжнародна чи благодійна організація ніколи не запитує паролі від банківських карток або одноразові коди доступу. Через часті випадки шахрайства в інтернеті громадянам радять ретельно перевіряти джерела інформації, перш ніж подавати особисті дані.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Харкові: у листопаді на переселенців чекають нові правила, що про це відомо.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: що відомо про виплати в листопаді.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в листопаді у Харківській області: в ПФУ попередили, кому скасують допомогу.