Метою нового графіку руху поїздів в Сумській області є підвищення безпеки перевезень і забезпечення більш зручного сполучення для мешканців області.

Новий графік руху поїздів в Сумській області ввела "Укрзалізниця", зміни стосуються кількох експресів, що користуються популярністю у пасажирів, пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм.

Як повідомляють у пресслужбі «Укрзалізниці», новий графік руху поїздів в Сумській області було сформовано з урахуванням побажань пасажирів, а також рекомендацій місцевих органів влади. Метою оновлення графіка є підвищення безпеки перевезень і забезпечення більш зручного сполучення для мешканців області.

Відповідно до оновленого розкладу, з десятого листопада експрес 7010 сполученням Ворожба — Харків прибуватиме на кінцеву станцію пізніше, ніж раніше. Тепер його час прибуття становитиме о 13 годині 47 хвилин — 21 годині 54 хвилини.

Разом із тим, у зв’язку з оновленням графіка, тимчасово припиняється проїзд низки приміських поїздів у межах Сумської області.

Починаючи з 10 листопада, не курсують такі рейси:

6052/6051 Тростянець-Смородине — Охтирка;

6051/6052 Охтирка — Суми;

6893 Суми — Вирівський Завод;

6894 Вирівський Завод — Тростянець-Смородине;

6888 Суми — Лебединська;

6887 Лебединська — Суми;

6890 Суми — Лебединська;

6889 Лебединська — Ворожба;

6262 Боромля — Люботин;

6261 Люботин — Боромля;

6058 Тростянець-Смородине — Охтирка;

6057 Охтирка — Боромля.

В «Укрзалізниці» наголошують, що новий графік руху поїздів в Сумській області суттєво відрізняється від звичного графіка, тому пасажирам рекомендують завчасно перевіряти актуальний розклад руху поїздів перед запланованою поїздкою.

Актуальну інформацію щодо розкладу, дат курсування та можливих змін у русі можна знайти на офіційному сайті Південно-Західної залізниці за посиланням.

Окрім того, фахівці радять уважно переглядати розділ «Зміни руху» для конкретного рейсу та звертати увагу на дату, зазначену під сполученням поїзда. Це допоможе уникнути непорозумінь і заздалегідь спланувати подорож у зручний час.

