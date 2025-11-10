Новый график движения поездов в Сумской области ввела "Укрзализныця", изменения касаются нескольких пользующихся популярностью у пассажиров экспрессов, пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.
Как сообщают в пресс-службе «Укрзализныци», новый график движения поездов в Сумской области был сформирован с учетом пожеланий пассажиров, а также рекомендаций местных органов власти. Целью обновления является повышение безопасности перевозок и более удобное сообщение для жителей области.
Согласно обновленному расписанию, с 10 ноября экспресс 7010 сообщением Ворожба — Харьков будет прибывать на конечную станцию позже, чем раньше. Теперь его время прибытия будет составлять в 13 часов 47 минут — 21 час 54 минуты.
Вместе с тем в связи с обновлением графика временно прекращается проезд ряда пригородных поездов в пределах Сумской области.
Начиная с 10 ноября, не курсируют следующие рейсы:
- 6052/6051 Тростянец-Смородино - Ахтырка;
- 6051/6052 Ахтырка - Сумы;
- 6893 Сумы - Выровский Завод;
- 6894 Выровский Завод - Тростянец-Смородино;
- 6888 Сумы - Лебединская;
- 6887 Лебединская - Сумы;
- 6890 Сумы - Лебединская;
- 6889 Лебединская - Ворожба;
- 6262 Боромля — Люботин;
- 6261 Люботин — Боромля;
- 6058 Тростянец-Смородино - Ахтырка;
- 6057 Ахтырка - Боромля.
В «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов в Сумской области существенно отличается от привычного графика, поэтому пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед запланированной поездкой.
Актуальную информацию о расписании, датах курсирования и возможных изменениях в движении можно найти на официальном сайте Юго-Западной железной дороги по ссылке.
Кроме того, специалисты советуют внимательно просматривать раздел «Изменения движения» для конкретного рейса и обращать внимание на дату, указанную под сообщением экспресса. Это поможет избежать недоразумений и заранее спланировать поездку в удобное время.
