Целью нового графика движения поездов в Сумской области является повышение безопасности перевозок и более удобное сообщение для жителей области.

Новый график движения поездов в Сумской области ввела "Укрзализныця", изменения касаются нескольких пользующихся популярностью у пассажиров экспрессов, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм.

Как сообщают в пресс-службе «Укрзализныци», новый график движения поездов в Сумской области был сформирован с учетом пожеланий пассажиров, а также рекомендаций местных органов власти. Целью обновления является повышение безопасности перевозок и более удобное сообщение для жителей области.

Согласно обновленному расписанию, с 10 ноября экспресс 7010 сообщением Ворожба — Харьков будет прибывать на конечную станцию ​​позже, чем раньше. Теперь его время прибытия будет составлять в 13 часов 47 минут — 21 час 54 минуты.

Вместе с тем в связи с обновлением графика временно прекращается проезд ряда пригородных поездов в пределах Сумской области.

Начиная с 10 ноября, не курсируют следующие рейсы:

6052/6051 Тростянец-Смородино - Ахтырка;

6051/6052 Ахтырка - Сумы;

6893 Сумы - Выровский Завод;

6894 Выровский Завод - Тростянец-Смородино;

6888 Сумы - Лебединская;

6887 Лебединская - Сумы;

6890 Сумы - Лебединская;

6889 Лебединская - Ворожба;

6262 Боромля — Люботин;

6261 Люботин — Боромля;

6058 Тростянец-Смородино - Ахтырка;

6057 Ахтырка - Боромля.

В «Укрзализныце» отмечают, что новый график движения поездов в Сумской области существенно отличается от привычного графика, поэтому пассажирам рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед запланированной поездкой.

Актуальную информацию о расписании, датах курсирования и возможных изменениях в движении можно найти на официальном сайте Юго-Западной железной дороги по ссылке.

Кроме того, специалисты советуют внимательно просматривать раздел «Изменения движения» для конкретного рейса и обращать внимание на дату, указанную под сообщением экспресса. Это поможет избежать недоразумений и заранее спланировать поездку в удобное время.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах: где обеспечивают временное убежище и поддержку.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Сумской области: на что переписывают цены из-за проблем на рынке.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 года в Сумах: когда он будет.