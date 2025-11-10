Графік відключення світла в Кіровоградській області на 11 листопада дозволить провести профілактичні перевірки.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 11 листопада буде введено через планові роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Кіровоградобленерго.

Графік відключень передбачає тимчасове припинення електропостачання у різних районах Олександрійської громади та міста Олександрія.

З 08:00 до 18:00 світла не буде на вул. Героїв України в Долинському (будинки 130, 134, 136) через проведення ремонтних робіт.

З 09:00 до 20:00 знеструмлення торкнуться кількох вулиць у Олександрійському районі: Затишна (будинки 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16–20, 22–31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49) та Павла Кравченка (35–45, 47–49, 51–56, 58–68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84).

У місті Олександрія електроенергію тимчасово відключать на таких адресах: Катерини Білокур (1–14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21–28, 30, 32), Новопетрівський пров. (3, 7), Новопразьке шосе (71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95), Петра Болбочана (1, 1А, 2А, 3–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Промислова (1, 3–16, 18, 19А, 20–22, 24–25, 25А, 27–28, 30, 32–34, 34А, 35–59, 62), Селищна (1–12, 14–17, 19, 21–26, 28, 31, 33, 35, 37) та Українських Повстанців (15, 24–30, 32–33, 33А, 34–36, 39–60).

Енергетики наголошують, що знеструмлення тимчасові і необхідні для безпечного та стабільного функціонування електромереж. Мешканців просять завчасно підготуватися до роботи та побуту без електроенергії і поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.

Графік відключення світла в Кіровоградській області на 11 листопада дозволить провести профілактичні перевірки та підвищити надійність постачання електроенергії під час осінньо-зимового періоду.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.