График отключения света в Кировоградской области на 11 ноября будет введен из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Кировоградоблэнерго .

График отключений предусматривает временное прекращение электроснабжения в разных районах Александрийской общины и Александрии.

С 8:00 до 18:00 будет перекрыта улица Героев Украины в Долинске (дома 130, 134, 136) в связи с проведением ремонтных работ.

С 9:00 до 20:00 будут отключены электроснабжение на нескольких улицах Александрийского района: Уютная (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16–20, 22–31, 33, 35, 37, 44, 4) и Павла Кравченко (дома 35–45, 47–49, 51–56, 58–68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84).

В городе Александрия будет временно отключена электроэнергия по следующим адресам: Катерины Белокур (1–14, 16, 16А, 18, 18А, 20, 20А, 21–28, 30, 32), Новопетровский пер. (3, 7), Новопразское шоссе (71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95), Петр Болбочан (1, 1А, 2А, 3–6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24), Промыслова (1, 3–16, 18, 19А, 20–22, 24–25, 25А, 27–28, 30, 32–34, 34А, 35–59, 62), Селищная (1–12, 14–17, 19, 21–26, 28, 31, 33, 35, 37) и украинские повстанцы (15, 24–30, 32–33, 33А, 34–36, 39–60).

Энергетики отмечают, что обесточивания временны и необходимы для безопасного и стабильного функционирования электросетей. Жителей просят заблаговременно подготовиться к работе и быту без электроэнергии и отнестись с пониманием временных неудобств.

График отключения света в Кировоградской области на 11 ноября позволит провести профилактические проверки и повысить надежность снабжения электроэнергией во время осенне-зимнего периода.

