Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося не всіх мешканців регіону.

Подорожчання проїзду у Львівській області офіційно набрало чинності у Дрогобичі, повідомляє Politeka.

Місцева влада запровадила нові тарифи на користування міським транспортом, що передбачають кілька варіантів оплати для пасажирів. Розрахунок готівкою тепер коштує 20 гривень за одну поїздку. Ті, хто має «Карту дрогобичанина», продовжують користуватися попередніми умовами, а пасажири, які оплачують поїздку банківською карткою безконтактно, сплачують 18 гривень. Така модель стимулює перехід на сучасні електронні сервіси й зручні цифрові розрахунки.

За інформацією міської ради, впровадження нової системи допоможе фіксувати реальний пасажиропотік, вести облік користувачів, аналізувати перевезення та контролювати кількість громадян, що мають пільги.

Безкоштовним проїздом, як і раніше, користуються військовослужбовці, учасники бойових дій, добровольці АТО, ООС, люди з інвалідністю внаслідок війни, їхні супроводжуючі, постраждалі від аварії на ЧАЕС, ветерани служби, реабілітовані громадяни, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї та родичі загиблих або зниклих безвісти.

Пенсіонери, громадяни з інвалідністю третьої групи, особи старші 60 років, а також опікуни дітей-сиріт можуть здійснювати до 20 безоплатних поїздок щомісячно, якщо мають «Картку жителя Дрогобицької громади». Учні середніх навчальних закладів мають право на безоплатне пересування у будні до 19:30 за пред’явленням учнівського квитка.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області найбільше стосується тих, хто сплачує готівкою. Водночас перехід на електронні платежі дає змогу впорядкувати транспортну систему, зробити оплату прозорішою й забезпечити зручність користування міським транспортом для мешканців громади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни