Обмеження руху транспорту в Хмельницькому створять масу незручностей для місцевих жителів, тому розповідаємо деталі.

У Хмельницькому запровадили обмеження руху транспорту через ремонтні роботи на мосту, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Хмельницької міської ради, обмеження руху транспорту створять ускладнення на важливій транспортній артерії міста, тож водіям радять бути уважними та заздалегідь планувати свій шлях.

Обмеження руху транспорту в Хмельницькому введуть на Старокостянтинівському шосе, де розпочався ремонт ділянки мосту через річку Південний Буг. Як повідомила міська рада, оновлення дорожнього покриття заплановане на період з 10 по 15 листопада 2025 року.

Окрім цих ускладнень в облцентрі, є ще одна ділянка робіт у Хмельницькому районі. Близько місяця тому розпочали капітальний ремонт мосту на автодорозі державного значення Т-23-05 з облцентру до Віньківців та Дашківців.

Головна мета ремонтних заходів на вказаній ділянці - зробити проїзд безпечнішим і зручнішим. Проїзну частину розширять до сучасних параметрів, удосконалять покриття та облаштують спеціальними технічними засобами.

Зараз там влаштовують нижній шар дорожнього покриття з крупнозернистої асфальтобетонної суміші на правій стороні мосту. Паралельно тривають роботи із завершення встановлення гофрованої металевої труби. Це потрібно для водовідведення та захисту мосту від руйнувань.

Водіїв закликають бути уважними на даній дорозі і зменшувати швидкість у місцях, де працює спеціалізована техніка. Комунальники зазначають, що в цьому місці встановленя тимчасові дорожні знаки для організації безпечного проїзду.

