В Хмельницком ввели ограничение движения транспорта из-за ремонтных работ на мосту, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Хмельницкого городского совета, ограничения движения транспорта создадут осложнения на важной транспортной артерии города, поэтому водителям советуют быть внимательными и планировать заранее свой путь.

Ограничение движения транспорта в Хмельницком будет введено на Староконстантиновском шоссе, где начался ремонт участка моста через реку Южный Буг. Как сообщил городской совет, обновление дорожного покрытия запланировано на период с 10 по 15 ноября 2025 года.

Кроме этих осложнений в облцентре есть еще один участок работ в Хмельницком районе. Около месяца назад начали капитальный ремонт моста на автодороге государственного значения Т-23-05 из облцентра в Виньковцы и Дашковцы.

Главная цель ремонтных мероприятий на указанном участке – сделать проезд более безопасным и удобным. Проезжую часть расширят до современных параметров, усовершенствуют покрытие и обустроят специальными техническими средствами.

Сейчас там устраивают нижний слой дорожного покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси на правой стороне моста. Параллельно продолжаются работы по завершению установки гофрированной металлической трубы. Это необходимо для водоотвода и защиты моста от разрушений.

Водителей призывают быть внимательными на данной дороге и сбавлять скорость в местах, где работает специализированная техника. Коммунальщики отмечают, что в этом месте установлены временные дорожные знаки для обеспечения безопасного проезда.

