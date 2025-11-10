Мешканці кількох будинків у Полтаві залишаться без газопостачання через введення графіка відключення газу на 11 листопада.

Графік відключення газу на 11 листопада в Полтаві змусить містян зіткнутися із тимчасовими побутовими незручностями, повідомляє Politeka.

Як проінформували у міській раді, фахівці закликають жителів міста дотримуватися правил безпеки під час виконання робіт.

Графік відключення газу на 11 листопада в Полтаві стосується будинків, розташованих на вулиці Паїсія Величковського.

Як повідомили у пресслужбі АТ «Полтавагаз», розподіл блакитного палива буде тимчасово припинено для споживачів за адресами: вул. Паїсія Величковського, 2А, 2В Г-1, 2В Е-2, 2В И-1.

Обмеження постачання в Полтаві заплановане з 11 листопада у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на газопроводі.

Представники компанії зазначили, що такі роботи є необхідними для безпечного функціонування системи розподілу.

У компанії наголошують, що відновлення газопостачання можливе лише після перевірки технічного стану системи. Процес повернення блакитного палива здійснюється Оператором газорозподільної мережі протягом двох робочих днів у межах міста та п’яти календарних днів у сільській місцевості.

Для цього власники будинків повинні подати письмове звернення до відповідних служб. Тож місянам рекомедують враховувати наявний графік відключення газу для планування своїх побутових справ.

Додаткову інформацію можна отримати безпосередньо у спеціалістів «Полтавагазу». Звернення приймаються за адресою: м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 2. Також працює контактний номер телефону 50-14-07.

