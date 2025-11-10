График отключения газа на 11 ноября в Полтаве заставит горожан столкнуться с временными бытовыми неудобствами, сообщает Politeka.
Как проинформировали в городском совете, специалисты призывают жителей города соблюдать правила безопасности во время выполнения работ.
График отключения газа на 11 ноября в Полтаве касается домов, расположенных по улице Паисия Величковского.
Как сообщили в пресс-службе АО "Полтавагаз", распределение голубого топлива будет временно прекращено для потребителей по адресам: ул. Паисия Величковского, 2А, 2В Г-1, 2В Е-2, 2В И-1.
Ограничение снабжения в Полтаве запланировано с 11 ноября в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе.
Представители компании отметили, что такие работы необходимы для безопасного функционирования системы распределения.
В компании отмечают, что возобновление газоснабжения возможно только после проверки технического состояния системы. Процесс возврата голубого топлива осуществляется Оператором газораспределительной сети в течение двух рабочих дней в пределах города и пяти календарных дней в сельской местности.
Для этого владельцы домов должны подать письменное обращение в соответствующие службы. Месянам рекомендуют учитывать имеющийся график отключения газа для планирования своих бытовых дел.
Дополнительную информацию можно получить у специалистов «Полтавагаза». Обращения принимаются по адресу: г. Полтава, ул. Олеся Гончара, 2 Также работает контактный номер телефона 50-14-07.
