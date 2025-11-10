Частина місцевих жителів вже відчули на собі незручності, повʼязані з введенням графіка відключень води на 11-12 листопада у Запоріжжі.

У Запоріжжі діє графік відключення води на 11-12 листопада, повідомляє Politeka.

Як інформують у контакт-центрі Запоріжжя, графік відключення води на 11-12 листопада призвів до того, що частина будинків залишилась без холодного водопостачання.

Фахівці закликають мешканців поставитися до ситуації з розумінням. Графік відключення на 11-12 листопада у Запоріжжі ввели через проведення аварійно-ремонтних робіт в кількох районах міста.

У Шевченківському районі тимчасово перекрито холодну воду в будинку на бульварі Бельфорському, 13. Обмеження почалося 10.11 о 08:37, а завершити ремонт планують до 12.11 о 17:00.

Також проводяться аварійно-ремонтні роботи на вулиці Олімпійській, 26б. Водопостачання перекрили на стояку квартири 53. Виконує ремонт комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» МАС. Незручності розпочались 9.11 о 19:14, а завершити все мають 11.11 до 17:00.

На Леоніда Жаботинського також тривають ремонтні заходи одразу в двох будинках. В будинку 33 постачання перекрито до 11.11 о 17:36.

За адресою 45а обмеження триває ще з 6.11, оскільки для завершення усунення аварії необхідний доступ до комунікацій у квартирі 20. Відновити водопостачання планують до 11.11 о 16:22.

Міські служби звертаються до мешканців із проханням надати допуск до квартир, де розташовані комунікації. Це дасть змогу завершити роботи швидше та відновити водопостачання у заплановані терміни.

Також мешканців попереджають, що після завершення ремонтів тиск в кранах може відновлюватися поступово.

