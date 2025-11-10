Часть местных жителей уже ощутили на себе неудобства, связанные с введением графика отключений воды на 11-12 ноября в Запорожье.

В Запорожье работает график отключения воды на 11-12 ноября, сообщает Politeka.

Как информируют в контакт-центре Запорожья, график отключения воды на 11-12 ноября привел к тому, что часть домов осталась без холодного водоснабжения.

Специалисты призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием. График отключения на 11-12 ноября в Запорожье был введен из-за проведения аварийно-ремонтных работ в нескольких районах города.

В Шевченковском районе временно перекрыта холодная вода в доме на бульваре Бельфорском, 13. Ограничение началось 10.11 в 08:37, а завершить ремонт планируют до 12.11 в 17:00.

Также проводятся аварийно ремонтные работы на улице Олимпийской, 26б. Водоснабжение перекрыли на стояке квартиры 53. Выполняет ремонт коммунальное предприятие «Запорожремсервис» МАС. Неудобства начались 9:11 в 19:14, а завершить все должны 11:11 до 17:00.

На Леонида Жаботинского также проходят ремонтные мероприятия сразу в двух домах. В доме 33 поставки перекрыты до 11.11 в 17:36.

По адресу 45а ограничение продолжается еще с 6:11, поскольку для завершения устранения аварии необходим доступ к коммуникациям в квартире 20. Восстановить водоснабжение планируют до 11.11 в 16:22.

Городские службы обращаются к жителям с просьбой предоставить допуск в квартиры, где расположены коммуникации. Это позволит завершить работу быстрее и возобновить водоснабжение в запланированные сроки.

Также жителей предупреждают, что после ремонтов давление в кранах может восстанавливаться постепенно.

