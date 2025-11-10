Мешканців просять завчасно врахувати графік відключення світла у Чернігівській області на 11 листопада.

Графік відключення світла у Чернігівській області на 11 листопада охопить території Остерської громади.

Як повідомили на сайті Остерської громади, 11 листопада з 09:00 до 17:00 триватимуть ремонтні роботи на повітряних лініях. Мета — підвищити стабільність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Знеструмлення електроенергії заплановані в населених пунктах Беремицьке, Жуківщина, Любечанинів, Поліське та Остер. Знеструмлення триватиме протягом робочого дня.

У Беремицькому без електрики залишаться мешканці вул. Лугової (№ 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10–22, 24–30, 32, 33, 35–37) та Набережної (№ 1–5, 6–9, 11–23, 28–31, 31А, 33–45, 48–50).

У Жуківщині відключення охоплять вулиці О. Бригинця (№ 2–4А, 7–9, 10–99, 100–108, 10А, 15А–15Б, 16А, 18–19, 20–79, 80–93, 97–101, 102–106, 107–113) та Шевченка (№ 1–9, 10–29, 30–43, 44–46).

У Любечанинові роботи заплановані на вулицях Бондарівській (№ 1, 2–6, 8–10, 12–17), Вишневій (№ 1–9, 11–19), Дружби (№ 1, 1А–1В, 2–9А, 10–43), Миру (№ 1, 2–9, 10–26А), Молодіжній (№ 1, 1А, 3, 5, 7–42), Перемоги (№ 1–7), Південній (№ 8, 14), Р. Музики (№ 1–139Б, 101–139З, 1А–3, 5–139, 141–143) та Фермерській (№ 1–61Б, 6А–8, 9, 10–61, 63–69).

В Острі без світла тимчасово залишаться частини вулиць А. О. Грановського (№ 73–101), Гетьмана Остряниці (№ 1–5), Зарічної (№ 1–21), І. Валюшкевича (№ 1–51), Лісового (№ 1–24), Мономаха (№ 9–126А), Незалежності (№ 69–144), Озерної (№ 1–35), П. Г. Пекура (№ 63), Рильського (№ 1–55), Свободи (№ 21–56), Старогородської (№ 1–61), Соломії Крушельницької (№ 1Г) та Ярослава Мудрого (№ 28).

У Поліському відключення торкнуться вулиць Вишневої (№ 30), Космонавтів (№ 1–74), Лісової (№ 1–68А) та Польової (№ 1–57).

Мешканців просять завчасно врахувати графік відключення світла у Чернігівській області на 11 листопада та спланувати використання електроприладів, зарядити мобільні пристрої та зберігати продукти в закритих холодильниках, щоб уникнути псування під час знеструмлення.

