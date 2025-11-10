Жителей просят заблаговременно учесть график отключения света в Черниговской области на 11 ноября.

График отключения света в Черниговской области на 11 ноября охватит территорию Остерской общины, сообщает Politeka.

Как сообщили на сайте Остерского общества, 11 ноября с 09:00 до 17:00 будут продолжаться ремонтные работы на воздушных линиях. Цель — повысить стабильность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

Обесточение электроэнергии запланировано в населенных пунктах Беремицкое, Жуковщина, Любечанин, Полесское и Остер . Обесточение будет продолжаться в течение рабочего дня.

В Беремицком без электричества останутся жители ул. Луговой (дома № 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10–22, 24–30, 32, 33, 35–37) и улицы Набережной (дома № 1–5, 6–9, 11–23, 28–31, 31А, 33–45, 48–50).

На Жуковщине отключение электроэнергии коснётся улицы О. Бригинца (дома № 2–4А, 7–9, 10–99, 100–108, 10А, 15А–15Б, 16А, 18–19, 20–79, 80–93, 97–101, 102–106, 107–113) и улицы Шевченко (дома № 1–9, 10–29, 30–43, 44–46).

В Любечанинове работы планируются на Бондаровской (№1, 2–6, 8–10, 12–17), Вишневой (№1–9, 11–19), Дружбе (№1, 1А–1Б, 2–9А, 10–43), Мире (№1, 2–9, 10–26А), Молодежной. (№ 1, 1А, 3, 5, 7–42), «Победа» (№ 1–7), «Южная» (№ 8, 14), «Р. Музыки» (№ 1–139Б, 101–139З, 1А–3, ​​5–139, 141–143) и «Фермерская» (№ 1–61Б, 6А–8, 9, 10–61, 63–69).

В Остре части А. О. Грановского (№ 73–101), Гетмана Остряницы (№ 1–5), Заречной (№ 1–21), И. Валюшкевича (№ 1–51), Лисова (№ 1–24), Мономаха (№ 9–126А), Независимости (№ 69–144), Озерной. (№1–35), П.Г. Пекура (№63), Рыльского (№1–55), Свободы (№21–56), Старогородской (№1–61), Соломии Крушельницкой (№1Г) и Ярослава Мудрого (№28) временно останутся без света.

В Полесье отключение затронет улицы Вишневой (№30), Космонавтов (№1–74), Лесной (№1–68А) и Полевой (№1–57).

Жителей просят заблаговременно учесть график отключения света в Черниговской области на 11 ноября и спланировать использование электроприборов, зарядить мобильные устройства и хранить продукты в закрытых холодильниках во избежание порчи во время обесточивания.

