Подорожание проезда во Львовской области коснулось не всех жителей региона.

Подорожание проезда во Львовской области официально вступило в силу в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Местные власти ввели новые тарифы на пользование городским транспортом, предусматривающие несколько вариантов оплаты для пассажиров. Расчет наличными теперь стоит 20 гривен за одну поездку. Имеющие «Карту дрогобычанина» продолжают пользоваться предварительными условиями, а пассажиры, оплачивающие поездку банковской картой бесконтактно, платят 18 гривен. Эта модель стимулирует переход на современные электронные сервисы и удобные цифровые расчеты.

По информации городского совета, внедрение новой системы поможет фиксировать реальный пассажиропоток, вести учет пользователей, анализировать перевозки и контролировать количество граждан, имеющих льготы.

Бесплатным проездом по-прежнему пользуются военнослужащие, участники боевых действий, добровольцы АТО, ООС, люди с инвалидностью в результате войны, их сопровождающие, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны службы, реабилитированные граждане, дети с инвалидностью, многодетные семьи и родственники погибших или погибшие.

Пенсионеры, граждане с инвалидностью третьей группы, лица старше 60 лет, а также опекуны детей-сирот могут совершать до 20 безвозмездных поездок ежемесячно, если имеют «Карту жителя Дрогобычской общины». Учащиеся средних учебных заведений имеют право на бесплатное передвижение по будням до 19:30 по предъявлению ученического билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области больше касается тех, кто платит наличными. В то же время, переход на электронные платежи позволяет упорядочить транспортную систему, сделать оплату более прозрачной и обеспечить удобство пользования городским транспортом для жителей общины.

