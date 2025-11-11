Продолжительность денежной помощи для пенсионеров в Харьковской области обычно составляет три месяца.

Правительство приняло решение, расширяющее возможности получения дополнительной денежной помощи пенсионерами Харьковской области при поддержке международных партнеров, сообщает издание Politeka.net.

Программа осуществляется в сотрудничестве между Министерством социальной политики, Министерством цифровой трансформации Украины и Программой развития ООН за финансирование международных доноров.

Ее главная цель — оказать материальную поддержку гражданам, пострадавшим в результате вооруженной агрессии против Украины, и помочь самым уязвимым категориям населения справиться с финансовыми трудностями.

Получить денежную помощь в рамках этой программы в Харьковской области могут:

внутренне перемещенные лица;

пенсионеры;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

жители прифронтовых и деоккупированных территорий;

лица, лишившиеся жилья из-за боевых действий.

Особое внимание при отборе получателей уделяют наиболее уязвимым группам населения. К ним относятся малообеспеченные семьи, одинокие пожилые люди, женщины, самостоятельно воспитывающие детей, а также семьи, имеющие детей с инвалидностью.

Продолжительность предоставления денежной помощи в Харьковской области обычно составляет три месяца, однако при необходимости выплаты могут быть продлены еще на три месяца, то есть общий период поддержки может достигать шести месяцев. Средства перечисляются непосредственно на банковские счета получателей или, при необходимости, могут быть выплачены через отделение «Укрпочты».

Чтобы зарегистрироваться на участие в программе, гражданам следует следить за объявлениями международных и благотворительных организаций. Информация об открытии регистрации публикуется на их официальных страницах в социальных сетях, включая Facebook или на официальных вебсайтах. В некоторых случаях подача заявок осуществляется онлайн через электронные формы, в других - в оффлайн-формате через специальные пункты приема.

В то же время специалисты отмечают, что ни одна официальная международная или благотворительная организация никогда не запрашивает пароли от банковских карт или одноразовые коды доступа. Из-за частых случаев мошенничества в интернете гражданам советуют тщательно проверять источники информации, прежде чем предоставлять личные данные.

