Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається благодійним фондом «Янголи Спасіння», повідомляє Politeka.

Організація розповіла про новий проєкт підтримки на своїй сторінці у Facebook. Він покликаний допомогти людям, які через війну змушені були покинути власні домівки. Особливо актуальною така підтримка стає з наближенням холодів, коли питання тепла та безпеки для літніх громадян і переселенців стають критичними.

Проєкт охопить кілька регіонів, зокрема Дніпропетровську, Сумську та Харківську області. Завдяки співпраці фонду, громадської організації «Добробат» та міжнародної організації MONDO в Україні буде забезпечено необхідну допомогу для створення комфортних умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

Одним із ключових напрямків ініціативи є забезпечення паливних брикетів та інших засобів для обігріву 14 місць колективного проживання. Це дозволить людям у складних життєвих обставинах зберегти тепло та відчути підтримку у непростий зимовий період.

Проєкт фінансується Міністерством закордонних справ Естонії, що гарантує наявність ресурсів для забезпечення обігріву та інших базових потреб. Завдяки цій ініціативі гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області стає реальним засобом підтримки тих, хто найбільше потребує її перед зимою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: що саме потрібно для отримання.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: чого чекати жителям.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: ще одна категорія переселенців зможе отримати виплату.