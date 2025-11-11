Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется благотворительным фондом «Ангелы Спасения», сообщает Politeka.

Организация рассказала о новом проекте поддержки на своей странице в Facebook . Он призван помочь людям, которые из-за войны вынуждены были покинуть собственные дома. Особенно актуальна такая поддержка становится с приближением холодов, когда вопросы тепла и безопасности для пожилых граждан и переселенцев становятся критическими.

Проект охватит несколько регионов, включая Днепропетровскую, Сумскую и Харьковскую области. Благодаря сотрудничеству фонда, общественной организации «Добробат» и международной организации MONDO в Украине будет обеспечена необходимая помощь для создания комфортных условий проживания внутренне перемещенных лиц.

Одним из ключевых направлений инициативы является обеспечение топливных брикетов и других средств обогрева 14 мест коллективного проживания. Это позволит людям в сложных жизненных обстоятельствах сохранить тепло и ощутить поддержку в непростой зимний период.

Проект финансируется Министерством иностранных дел Эстонии, гарантирующим наличие ресурсов для обеспечения обогрева и других базовых потребностей. Благодаря этой инициативе гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области становится реальным средством поддержки тех, кто больше нуждается в ней перед зимой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.