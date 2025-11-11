Эксперты отмечают, что рост цен на молочные товары, крупы и овощи отражает общую тенденцию подорожания продуктов в Киевской области.

Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано за последний месяц, сообщает Politeka.

Аналитики отмечают, что средние цены на основные продукты питания показывают постепенный рост.

Молоко Просто наше 1% (900 мл) сейчас стоит в среднем 54,06 грн. Дешевле всего продукт предлагают в Megamarket - 50,40, а самое дорогое - в Metro за 57,72. По сравнению с октябрем средняя стоимость выросла на 0,50 в месяц.

Крупы также стали дороже. Манка Хуторок (800 г) торгуется от 34,56 грн у Metro до 40,00 в Megamarket, средняя цена поднялась до 37,68, что на 0,69 выше показателей октября.

Среди овощей больше всего подорожали огурцы гладкие (1 кг). Стоимость колеблется от 51,80 грн у Auchan до 138,00 в Megamarket. Средняя цена за месяц увеличилась на 39,30, что делает овощи одним из лидеров удорожания.

Эксперты отмечают, что рост цен на молочные товары, крупы и овощи отражает общую тенденцию подорожания продуктов в Киевской области. Жителям советуют планировать покупки и сравнивать предложения разных магазинов, чтобы снизить затраты.

Кроме того, украинцам сообщали о дефиците продукции в Киевской области. Больше всего изменения заметны в сегменте фруктов. В частности, урожай груш пострадал из-за майских морозов. Соответственно, недостаток затронул не только потребителей, но и фермеров, понесших значительные потери из-за погодных аномалий.

Как свидетельствуют данные аналитиков, закупочная стоимость на груше выросла с 50 до 70 гривен за килограмм, что сразу отразилось на розничных ценниках в магазинах.

