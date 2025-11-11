Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області офіційно запроваджене у місті Калуш, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалено у зв’язку з економічними обставинами, що впливають на діяльність підприємств житлово-комунальної сфери. Серед ключових чинників — збільшення вартості електроенергії, палива, матеріалів для ремонту мереж, а також необхідність урахування зростання заробітних плат і мінімального рівня оплати праці. Додатково впливає інфляція, через яку збільшуються витрати на утримання інфраструктури та забезпечення послуг для населення.

Міський голова Андрій Найда зауважив, що обмеження на коригування цін не поширюється на громади з кількістю мешканців менше ста тисяч. Саме тому Калуш має можливість законно змінювати тарифи, аби гарантувати безперервну роботу місцевих структур.

Виконавчий комітет ухвалив оновлені показники. Вартість централізованого водопостачання тепер становить 30,17 гривні за кубічний метр, а водовідведення — 48,60 гривні. Сукупна ціна за обидві послуги дорівнює 78,77 гривні за куб. м. Представники міської влади наголошують, що такі зміни дозволяють покривати необхідні витрати й підтримувати стабільність функціонування систем.

Переглянуто також розцінки на теплопостачання. ТОВ «Костанза» підвищило вартість на 2,1% через збільшення витрат на транспортування теплоносія мережею КП «Калуська енергетична компанія». Нові ціни визначено на рівні 1 096,74 грн за гігакалорію для населення, 1 130,80 грн для бюджетних установ і 1 124,94 грн для інших споживачів із ПДВ.

Водночас міський голова підкреслив, що після затвердження нових умов мешканці не відчують змін у платіжках. Діє заборона на зміну тарифів у період воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення. Вона охоплює розподіл газу, виробництво і постачання теплової енергії. Тож підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області не вплине на розмір платежів і забезпечить стабільність у громаді.

