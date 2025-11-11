Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области официально введено в городе Калуш, сообщает Politeka.

Решение было принято в связи с экономическими обстоятельствами, влияющими на деятельность предприятий жилищно-коммунальной сферы. Среди ключевых факторов – увеличение стоимости электроэнергии, топлива, материалов для ремонта сетей, а также необходимость учета роста заработных плат и минимального уровня оплаты труда. Дополнительно влияет инфляция, из-за которой увеличиваются расходы на содержание инфраструктуры и услуг для населения.

Мэр Андрей Найда отметил, что ограничение на корректировку цен не распространяется на общины с количеством жителей менее ста тысяч. Именно поэтому у Калуша есть возможность законно изменять тарифы, чтобы гарантировать непрерывную работу местных структур.

Исполнительный комитет принял обновленные показатели. Стоимость централизованного водоснабжения теперь составляет 30,17 гривны за кубический метр, а водоотвод – 48,60 гривны. Совокупная цена за обе услуги равна 78,77 гривны за куб. м. Представители городских властей отмечают, что такие изменения позволяют покрывать необходимые расходы и поддерживать стабильность функционирования систем.

Просмотрены также цены на теплоснабжение. ООО «Костанза» повысило стоимость на 2,1% из-за увеличения расходов на транспортировку теплоносителя по сети КП «Калушская энергетическая компания». Новые цены определены на уровне 1096,74 грн за гигакалорию для населения, 1130,80 грн для бюджетных учреждений и 1124,94 грн для других потребителей по НДС.

В то же время городской голова подчеркнул, что после утверждения новых условий жители не почувствуют изменений в платежках. Действует запрет на изменение тарифов в период военного положения и в течение шести месяцев после его завершения. Она охватывает распределение газа, производство и снабжение тепловой энергии. Так что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области не повлияет на размер платежей и обеспечит стабильность в общине.

