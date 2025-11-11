У Київській області відчувається дефіцит продуктів, що вже позначається на наявності товарів у магазинах та їх вартості, повідомляє Politeka.

Найбільше зміни помітні у сегменті фруктів. Зокрема, врожай груш постраждав через травневі морози. Відповідно, нестача продукції торкнулася не лише споживачів, а й фермерів, які зазнали значних втрат через погодні аномалії.

Холодна весна зруйнувала частину садів, змусивши аграріїв вкладати додаткові ресурси у відновлення дерев. Це підвищило собівартість вирощування, а на полицях магазинів з’явилося менше українських фруктів.

За даними аналітиків, закупівельна ціна на груші зросла з 50 до 70 гривень за кілограм, що одразу відобразилося на роздрібних цінниках — покупці нині сплачують близько 78 гривень за кілограм.

Фахівці відзначають, що витрати на добрива та засоби захисту рослин цього року збільшилися майже на третину, що стало основним фактором подорожчання.

Аграрії намагаються збалансувати ціни та попит, але дефіцит продуктів у Київській області суттєво обмежує їхні можливості. Частина господарств навіть продає врожай одразу після збору, адже зберігання стає економічно невигідним, що ще більше скорочує внутрішні запаси.

У торговельних мережах ситуація також складна. У багатьох супермаркетах українських груш немає, тож на полицях переважає імпортна продукція з Нідерландів, Іспанії, Еквадору та Південної Африки.

Крім того, у Київській області дорожчає їжа. За інформацією столичного статистичного управління, ціни на макаронні вироби зросли на 3,9%, що значно перевищує підвищення вартості хліба на 0,8%. Вартість м’яса та м’ясопродуктів зросла на 2,2%, безалкогольні напої подорожчали на 2%, а риба та рибні продукти — на 1,8%.

