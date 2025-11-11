В Киевской области ощущается дефицит продуктов, что сказывается на наличии товаров в магазинах и их стоимости, сообщает Politeka.

Больше всего изменения заметны в сегменте фруктов. В частности, урожай груш пострадал из-за майских морозов. Соответственно, недостаток продукции затронул не только потребителей, но и фермеров, понесших значительные потери из-за погодных аномалий.

Холодная весна разрушила часть садов, заставив аграриев вкладывать дополнительные ресурсы в восстановление деревьев. Это повысило себестоимость выращивания, а на полках магазинов появилось меньше украинских фруктов.

По данным аналитиков, закупочная цена на груши выросла с 50 до 70 гривен за килограмм, что сразу отразилось на розничных ценниках — покупатели платят около 78 гривен за килограмм.

Специалисты отмечают, что расходы на удобрения и средства защиты растений в текущем году увеличились почти на треть, что стало основным фактором удорожания.

Аграрии пытаются сбалансировать цены и спрос, но дефицит продуктов Киевской области существенно ограничивает их возможности. Часть хозяйств даже продает урожай сразу же после сбора, ведь хранение становится экономически невыгодным, что еще больше сокращает внутренние запасы.

В торговых сетях ситуация тоже сложная. Во многих супермаркетах украинских груш нет, поэтому на полках преобладает импортная продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Кроме того, в Киевской области дорожает еда. По информации столичного статистического управления, цены на макаронные изделия выросли на 3,9%, что значительно превышает повышение стоимости хлеба на 0,8%. Стоимость мяса и мясопродуктов выросла на 2,2%, безалкогольные напитки подорожали на 2%, а рыба и рыбные продукты – на 1,8%.

