Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області офіційно торкнулося населення та бюджетних установ, інформує Politeka.

Представники підприємства «Лубнитеплоенерго» зазначили, що основною причиною коригування стали зростання витрат на виробництво, транспортування й подачу теплової енергії споживачам.

Відповідно до вимог чинного законодавства, вартість тепла має покривати реальні фінансові потреби підприємства. Попередні тарифи, затверджені у серпні 2024 року, враховували постачання гарячої води, виконання ремонтних робіт та технічне обслуговування теплових пунктів. Тоді рівень компенсації витрат становив близько 76%. Саме тому з 1 жовтня 2025 року виникла необхідність у зміні розцінок для забезпечення стабільного функціонування системи теплопостачання.

Фахівці «Лубнитеплоенерго» під час перерахунків виявили суттєве подорожчання паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, ціна природного газу для побутових споживачів сягає близько 6183 гривень за тисячу кубометрів, тоді як для бюджетних організацій — понад 13 тисяч. До цієї суми додаються обов’язкові платежі за транспортування та розподіл, що додатково впливають на підсумкову вартість теплової енергії.

батарея

Протягом останніх шести місяців також відбулося зростання ціни електроенергії, і середня вартість одного кіловат-години перевищила 8 гривень. Як наслідок, тарифи на опалення збільшилися майже удвічі для населення та приблизно на чверть для бюджетних закладів. Паралельно подорожчання послуг водопостачання й водовідведення у Лубнах та Пирятині додатково вплинуло на розмір платіжок.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало результатом комплексного подорожчання газу, електроенергії та обслуговування інженерної інфраструктури. Це відчутно позначилося на витратах місцевих мешканців і роботі соціальних об’єктів, підтвердивши потребу у фінансовому балансі комунального сектора.

