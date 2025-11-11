Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області офіційно торкнулося населення та бюджетних установ, інформує Politeka.

Представники підприємства «Лубнитеплоенерго» зазначили, що основною причиною коригування стали зростання витрат на виробництво, транспортування й подачу теплової енергії споживачам.

Відповідно до вимог чинного законодавства, вартість тепла має покривати реальні фінансові потреби підприємства. Попередні тарифи, затверджені у серпні 2024 року, враховували постачання гарячої води, виконання ремонтних робіт та технічне обслуговування теплових пунктів. Тоді рівень компенсації витрат становив близько 76%. Саме тому з 1 жовтня 2025 року виникла необхідність у зміні розцінок для забезпечення стабільного функціонування системи теплопостачання.

Фахівці «Лубнитеплоенерго» під час перерахунків виявили суттєве подорожчання паливно-енергетичних ресурсів. Зокрема, ціна природного газу для побутових споживачів сягає близько 6183 гривень за тисячу кубометрів, тоді як для бюджетних організацій — понад 13 тисяч. До цієї суми додаються обов’язкові платежі за транспортування та розподіл, що додатково впливають на підсумкову вартість теплової енергії.

Протягом останніх шести місяців також відбулося зростання ціни електроенергії, і середня вартість одного кіловат-години перевищила 8 гривень. Як наслідок, тарифи на опалення збільшилися майже удвічі для населення та приблизно на чверть для бюджетних закладів. Паралельно подорожчання послуг водопостачання й водовідведення у Лубнах та Пирятині додатково вплинуло на розмір платіжок.

Отже, підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало результатом комплексного подорожчання газу, електроенергії та обслуговування інженерної інфраструктури. Це відчутно позначилося на витратах місцевих мешканців і роботі соціальних об’єктів, підтвердивши потребу у фінансовому балансі комунального сектора.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.