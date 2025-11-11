Повышение тарифов на отопление в Полтавской области стало результатом удорожания газа, электроэнергии и обслуживания инженерной инфраструктуры.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области официально коснулось населения и бюджетных учреждений, сообщает Politeka.

Представители предприятия « Лубнитеплоэнерго » отметили, что основной причиной корректировки стали рост затрат на производство, транспортировку и подачу тепловой энергии потребителям.

Согласно требованиям действующего законодательства стоимость тепла должна покрывать реальные финансовые потребности предприятия. Предыдущие тарифы, утвержденные в августе 2024 г., учитывали поставки горячей воды, выполнение ремонтных работ и техническое обслуживание тепловых пунктов. Тогда уровень компенсации расходов составил около 76%. Именно поэтому с 1 октября 2025 г. возникла необходимость в изменении расценок для обеспечения стабильного функционирования системы теплоснабжения.

Специалисты «Лубнитеплоэнерго» во время перерасчетов обнаружили существенное удорожание топливно-энергетических ресурсов. В частности, цена на природный газ для бытовых потребителей достигает около 6183 гривен за тысячу кубометров, тогда как для бюджетных организаций — более 13 тысяч. К этой сумме прилагаются обязательные платежи за транспортировку и распределение, дополнительно влияющие на итоговую стоимость тепловой энергии.

За последние шесть месяцев также произошел рост цены электроэнергии, и средняя стоимость одного киловатт-часа превысила 8 гривен. Как следствие, тарифы на отопление увеличились почти вдвое для населения и примерно на четверть бюджетных учреждений. Параллельно подорожание услуг водоснабжения и водоотведения в Лубнах и Пирятине дополнительно повлияло на размер платежей.

Следовательно, повышение тарифов на отопление в Полтавской области явилось результатом комплексного подорожания газа, электроэнергии и обслуживания инженерной инфраструктуры. Это ощутимо сказалось на расходах местных жителей и работе социальных объектов, подтвердив потребность в финансовом балансе коммунального сектора.

