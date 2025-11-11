Продовжується регулярна видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові можна отримати від громадської організації «Їжа Харків’янам», проте роздача відбувається у встановлені дати, пише Politeka.net.

Про це йдеться в офіційних повідомленнях організації, яка реалізує соціальний проєкт постійної дії.

Громадська організація «Їжа Харків’янам» продовжує регулярну видачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харкові, а також видачу наборів першої необхідності. Ініціатива реалізується у тісній співпраці з місцевими органами соціального захисту та охоплює також багатодітні родини та людей похилого віку.

Щомісяця містяни отримують підтримку у вигляді пакунків, до складу яких входять крупи, макаронні вироби, цукор, олія, чай, консерви, засоби особистої гігієни та інші товари повсякденного вжитку. Такі набори допомагають забезпечити харчові потреби та поліпшити якість життя отримувачів у складних умовах.

Щоб отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові, необхідно пройти попередню онлайн-реєстрацію через офіційні ресурси організації — сторінки у соціальних мережах або на головному вебсайті проєкту.

Після заповнення анкети кожен заявник отримує повідомлення з точною датою, часом і місцем для особистого отримання пакунка.

Варто зазначити, що про дати роздачі та нові продуктові набори повідомляється в Телеграм-каналі організації. Щоб приєднатися до каналу потрібно подати заявку та чекати, коли адміністратор додасть вас до каналу. Це відбувається протягом кількох годин.

Видача здійснюється лише офлайн — доставка поштою чи кур’єром не передбачена. При отриманні набору необхідно пред’явити оригінали документів, що підтверджують особу. У разі неможливості особистого відвідування отримати допомогу може довірена особа за наявності письмового підтвердження повноважень.

