Продолжается регулярная выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове можно получить от общественной организации «Їжа Харків’янам», однако раздача происходит в установленные даты, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в официальных сообщениях организации, реализующей социальный проект постоянного действия.

Общественная организация «Їжа Харків’янам» продолжает регулярную выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, а также выдачу наборов первой необходимости. Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с местными органами социальной защиты и охватывает также многодетные семьи и пожилых людей.

Ежемесячно горожане получают поддержку в виде пакетов, в состав которых входят крупы, макаронные изделия, сахар, растительное масло, чай, консервы, средства личной гигиены и другие товары повседневного потребления. Такие наборы помогают обеспечить потребности в пищу и улучшить качество жизни получателей в сложных условиях.

Чтобы получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию через официальные ресурсы организации – страницы в социальных сетях или на главном вебсайте проекта.

После заполнения анкеты каждый заявитель получает уведомление с точной датой, временем и местом для личного получения пакета.

Следует отметить, что о датах раздачи и новых продуктовых наборах сообщается в Телеграмм-канале организации. Чтобы присоединиться к каналу, нужно подать заявку и ждать, когда администратор добавит вас к каналу. Это происходит в течение нескольких часов.

Выдача осуществляется только в автономном режиме — доставка по почте или курьером не предусмотрена. При получении набора необходимо предъявить подлинники документов, подтверждающих личность. В случае невозможности личного посещения получить пособие может доверенное лицо при наличии письменного подтверждения полномочий.

