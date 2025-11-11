Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області торкнувся низки рейсів, які тимчасово змінили напрямки або пункти відправлення та прибуття.

Новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області введено з 11 листопада на експресах, які користуються популярністю у пасажижирів, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Укрзалізниці в Телеграм.

З 11 листопада введено новий графік руху поїздів в Дніпропетровській області та маршрутах кількох приміських експресів, зокрема сполучення Dnipro City. Як повідомляє "Укрзалізниця", коригування графіка руху пов’язане з поточною безпековою ситуацією в регіоні.

Зміни торкнулися низки рейсів, які тимчасово змінили напрямки або пункти відправлення та прибуття.

У період з 11 по 17 листопада експреси курсують за оновленими маршрутами:

№7202 прямуватиме за Дніпро — Синельникове-1 замість Кам’янське-Пасажирське — Синельникове-1.

Для пасажирів, яким зручніше вирушати з Кам’янського, передбачені альтернативні рейси №6008 Кам’янське — Дніпро-Головний та №6016 Кам’янське — Дніпро-Головний.

Також було змінено рейс поїзда №6536, який відтепер курсує між станціями Запоріжжя-2 та Синельникове-1, замість попереднього напрямку Запоріжжя-2 — Лозова.

Крім того, з 15 по 17 листопада рейси №7206 та №7208 виконуватимуть сполучення Дніпро-Головний — Синельникове-1, замінивши попередній маршрут Кам’янське-Пасажирське — Синельникове-1. Як альтернативу для мешканців Кам’янського пропонують скористатися експресом №6038 Кам’янське — Дніпро-Головний.

Водночас кілька рейсів тимчасово скасовано. Упродовж 11, 12, 13, 14 та 17 листопада не курсуватиме №7303 за маршрутом Дніпро-Головний — Кам’янське-Пасажирське. Натомість пасажири можуть скористатися рейсом №6005, який прямує тим самим напрямком.

